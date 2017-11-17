В Пензенской области 46 проектов НКО претендуют на гранты из бюджета Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Комиссия при правительстве Пензенской области по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета региона рекомендовала 46 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций к финансированию по итогам конкурсного отбора.

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Всего эксперты рассмотрели 115 заявок, соответствующих требованиям.

В настоящее время рекомендации внесены в правительство Пензенской области для принятия решения о предоставлении грантов.

Ожидается, что после этого будет обнародована информация о проектах — с описанием их целей и задач, а также объемом финансирования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурсный отбор проектов социальных инициатив некоммерческих организаций на получение грантов в форме субсидий стартовал в Пензенской области 2 октября. Прием заявок осуществлялся до 27 октября.

На поддержку НКО предусмотрено 7 млн. 673 тыс. 400 рублей. Максимальный размер субсидии составляет 300 тыс. рублей.