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Пенза заняла 31 строчку в экологическом рейтинге российских городов

12:51 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Пенза заняла 31 строчку в рейтинге экологического развития городов страны в 2016 году, который составлен Минприроды РФ совместно с Общероссийским народным фронтом.

Пенза заняла 31 строчку в экологическом рейтинге российских городов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Группу «лидеров» возглавили Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас и Вологда. Также в нее вошли Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола, Владикавказ, Орел, Ярославль, Курск и Киров.

В числе «догоняющих» городов перечислены Подольск, Москва, Ханты-Мансийск, Уфа, Ижевск, Новокузнецк, Якутск, Мурманск, Барнаул, Красногорск, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Мытищи, Пермь и Краснодар.

Пенза возглавила группу «отстающих» городов. Следом за ней идут 23 муниципалитета, в их числе Тольятти, Самара, Челябинск и Абакан.

В группу «аутсайдеров» включено 15 городов, среди них Волгоград, Ульяновск и Саратов.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, рейтинг сформирован на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.

При его составлении учитывались семь ключевых категорий показателей — воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда, управление воздействием на окружающую среду.

Также были приняты во внимание результаты работы проекта ОНФ «Генеральная уборка», текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов, состояние лесов и особо охраняемых природных территорий.

Комментируя результаты рейтинга, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алина Можачкина-Грибанова отметила, что обстановка в Пензенской области в основном благоприятная.

«Пензенская область более чем на 20% всей территории покрыта лесами, которые являются важнейшим природным, экономическим и экологическим каркасом региона. Общая площадь земель лесного фонда Пензенской области составляет 965 тыс. га. Пенза еще с советских времен носит звание одного из самых зеленых городов страны. Все приезжие гости отмечают, как бережливо относятся здесь к «зеленым легким» города. Однако региону очень легко потерять свои позиции, если вопрос по принятию закона о «зеленом щите» будет затягиваться», — отметила она.
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