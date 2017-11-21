Транспорт пустят по Свердловскому мосту в Пензе в ближайшее время — вице-мэр Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Движение личного и общественного транспорта будет возобновлено по Свердловскому мосту в Пензе в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

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«Или сегодня вечером, или завтра», — сказал собеседник агентства, добавив, что вероятнее всего проехать по новому мосту можно будет уже в течение вторника, 21 ноября.

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По словам Юрия Ильина, необходимо выполнить завершающие работы — привести в соответствие дорожные знаки и светофоры, так как на время реконструкции сооружения схемы движения в районе него были скорректированы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», торжественная церемония по случаю окончания реконструкции Свердловского моста в Пензе состоялась во вторник, 21 ноября.

В мероприятии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и другие официальные лица.