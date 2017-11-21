В Пензе планируется отремонтировать еще два моста — губернатор
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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Два моста планируется отремонтировать в Пензе в ближайшей перспективе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Мы сейчас работаем над проектно-сметной документацией», — сказал он журналистам после церемонии открытия Свердловского моста после реконструкции, которая состоялась во вторник, 21 ноября.
Глава региона уточнил, что один из мостов — Бригадирский: его, как и ведущую к нему дорогу, необходимо расширять.
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«Нужно увеличивать пропускную способность, делать дорогу, чтобы две полосы были в одном направлении, две — в другом. И, конечно, вы знаете, что под мостом «узкое горлышко», [...] там нам нужно делать хороший проект», — пояснил Иван Белозерцев.
Он отметил, что проект реконструкции дороги был представлен министру транспорта России Максиму Соколову, который предложил свое решение существующих проблем.
«Мы его внимательно изучим», — сказал губернатор.
По его словам, второй мост, который планируется отремонтировать в Пензе — Бакунинский.