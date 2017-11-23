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В Пензенской области подписано соглашение по лечению зависимых осужденных

09:58 | 23.11.2017 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве подписано между уголовно-исполнительной инспекцией управления ФСИН России по Пензенской области и компанией «Альтернатива», которая занимается реабилитацией людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

В Пензенской области подписано соглашение по лечению зависимых осужденных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данный документ предполагает взаимодействие сторон в части оказания лечебно-реабилитационной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и состоящим на учете в филиалах уголовно-исполнительных инспекций», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В ведомстве отметили, что в специализированное лечебное учреждение уже направлены пять человек.
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