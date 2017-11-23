В Пензенской области подписано соглашение по лечению зависимых осужденных Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве подписано между уголовно-исполнительной инспекцией управления ФСИН России по Пензенской области и компанией «Альтернатива», которая занимается реабилитацией людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данный документ предполагает взаимодействие сторон в части оказания лечебно-реабилитационной помощи лицам, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и состоящим на учете в филиалах уголовно-исполнительных инспекций», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В ведомстве отметили, что в специализированное лечебное учреждение уже направлены пять человек.