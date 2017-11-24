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Губернатор встретится с пензенскими матерями в «Засеке»

12:35 | 24.11.2017 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Встреча губернатора Ивана Белозерцева с 11 женщинами, которые добились высоких профессиональных и личных успехов, состоится в ресторане «Засека» в Пензе в преддверии Дня матери, 25 ноября.

Губернатор встретится с пензенскими матерями в «Засеке»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, на мероприятие приглашены женщины, супружеский и материнский стаж которых исчисляется многими годами, а также молодые жительницы региона.

«Они поделятся историями своих материнских судеб, связанных с воспитанием детей с особыми потребностями, и детей, оставшихся без попечения родителей», — пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что кулинары ресторана приготовят для женщин праздничный торт, а глава региона вручит им цветы и подарки.

Данная встреча станет стартовым мероприятием в работе над почетной книгой «Материнство в судьбах и лицах. Пензенская область – 2017», материалы которой будут доступны на сайте регионального центра психолого-педагогическкой, медицинской и социальной помощи.

Также женщины обратятся к молодежи и родительской общественности. Впоследствии этот текст будет размещен в газете «Пензенская правда» и на сайтах образовательных организаций.
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