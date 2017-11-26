Губернатор поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери Общество

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

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«Мама — самый близкий и родной человек на Земле, олицетворение нежности и доброты, чуткости и понимания, мудрости и обаяния, верная хранительница семейных традиций, домашнего тепла и уюта. В этот торжественный день мы говорим вам искренние слова признательности и благодарности за то, что вы подарили нам жизнь, учите чести и достоинству, состраданию и милосердию, заботливо оберегаете от любых невзгод. Низкий поклон вам, дорогие мамы!» — отметил глава региона.

Он пожелал женщинам удачи и исполнения желаний, а также чтобы их радовали дети и внуки.

«Крепкого вам здоровья, благополучия и мира! Будьте счастливы!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.