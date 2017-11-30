Пензенский Минздрав выступил за ограничение соляриев Общество

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области намерено выйти с законодательной инициативой об ограничении в регионе услуг с использованием соляриев из-за роста заболеваемости раком кожи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Первым шагом на пути к ограничительным мероприятиям станет размещение в салонах, где есть солярии, информационных плакатов для населения о последствиях для здоровья такого загара. Однако не исключено, что могут возникнуть трудности, поскольку содержание соляриев не относится ни к медицинским, ни к косметологическим услугам и не проходит процедуру лицензирования», — пояснили в пресс-службе.

В региональном Минздраве отметили, что пока пакет документов в Законодательное собрание Пензенской области будет проходить процедуру согласования, медицинским работникам дано поручение активизировать среди населения работу по профилактике распространения онкологических заболеваний.

«Если за 10 месяцев 2016 года [в Пензенской области] было зарегистрировано 932 вновь выявленных случая злокачественных новообразований кожи, то за 2017 год — уже 992 случая», — уточнили в ведомстве.