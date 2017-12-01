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В Пензе профессор Евгений Ломтев скончался на 81-м году жизни

10:39 | 01.12.2017 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Советник при ректорате Пензенского государственного университета Евгений Ломтев, 16 лет возглавлявший политехнический институт, скончался на 81-м году жизни в минувший четверг, 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Пензе профессор Евгений Ломтев скончался на 81-м году жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Преподаватели, сотрудники и руководство университета выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Евгением Ломтевым состоится в субботу, 2 декабря. Место и время уточняется.

Ломтев Евгений Александрович родился в селе Иваньково Бельского района Великолукской области 14 мая 1937 года.

В 1951 году начал трудовую деятельность.

В 1959 году поступил в пензенский политехнический институт.

В 1960 году перешел на заочную форму обучения, совмещая ее с работой в отраслевой научно-исследовательской лаборатории автоматизации электрических измерений и контроля.

В 1965 году поступил в аспирантуру, после чего работал старшим преподавателем и доцентом кафедры «Информационно-измерительная техника» ППИ.

С 1982 по 1999 годы был ректором Пензенского политехнического института.

В 1987 году, оставаясь ректором, был избран заведующим кафедрой «Информационно-измерительная техника», во главе которой оставался до 2009 года.

Возглавлял областную организацию общества «Знание» и совет ректоров города.

Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками «Отличник высшей школы», «Почетный работник высшего образования России».

Автор четырех монографий и более 250 научных работ. Имел свыше 80 патентов и авторских свидетельств.
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