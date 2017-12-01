Иван Фирюлин и Наталья Назарова посетили редакцию ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Член комитета Госдумы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Фирюлин и глава комиссии молодежного парламента по экономике и предпринимательству Наталья Назарова, недавно ставшая помощником депутата-единоросса, посетили редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews» в пятницу, 1 декабря.

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Визит состоялся в рамках региональной недели, в ходе которой ранее народный избранник встретился с представителями профсоюзов, провел прием граждан в общественной приемной «Единой России», а также совершил рабочие поездки в районы Пензенской области, где пообщался с жителями.

В ходе небольшой экскурсии по офису, которую для гостей провел главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, Иван Фирюлин отметил, что уже бывал в редакции агентства, когда она располагалась по другому адресу, и дважды давал пресс-конференции в ранге главы Минсельхоза Пензенской области в 2012 и 2013 годах, однако в статусе депутата Госдумы и председателя ассоциации сельхозтоваропроизводителей региона посещает СМИ впервые.

Затем состоялся заинтересованный разговор, во время которого Иван Фирюлин рассказал о работе в парламенте и взаимодействии с избирателями на местах, затронул проблемы, волнующие пензенских аграриев, а также обратил внимание на важность поддержки молодежных инициатив.