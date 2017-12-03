Семенов и Козлов выехали в районы Пензенской области, пострадавшие от ледяного дождя Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов выехали в пострадавшие от ледяного дождя районы для контроля ситуации и проводимых восстановительных работ.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, устранение последствий непогоды находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

В районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Сложная ситуация сложилась в Земетчинском и Башмаковском районах. В Вадинском районе электроснабжение восстановлено на большей части территории.

Пензенская территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 декабря местами по региону ожидается сильный гололед.