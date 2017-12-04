В иракской тюрьме обнаружены женщины и дети из Пензенской области Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Несколько жительниц Пензенской области вместе с детьми обнаружены чеченскими властями в лагере Мосула, которые теперь переведены в тюрьму Багдада. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поименный список россиян, в котором также есть представители других регионов, журналистам передала член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную «Исламскому государству» [ИГИЛ, в арабском варианте — ДАИШ, деятельность террористической группировки запрещена в России].

Согласно перечню, в Ираке находятся жительница Кузнецкого района 1981 года рождения и трое детей — двое мальчиков и девочка; женщина 1982 года рождения из Городищенского района и пятеро детей — трое мальчиков и две девочки; а также несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения из Городищенского района и мальчик.

Как пояснила Хеда Саратова, переданный СМИ список предварительный — он составлен представителями иракских властей и еще будет уточняться.

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Она добавила, что шесть семей уже вышли на связь с рабочей группой.

По словам правозащитницы, новость о том, что их родственницы оказались в иракском лагере, стала неожиданностью для многих близких.

«Они даже не поверили. Многие до сих пор, оказывается, считали, что их родные благополучно живут в Турции», — пояснила Хеда Саратова.

На сегодняшний день при содействии чеченских властей из Ирака и Сирии на родину вернулись около 100 женщин и детей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.