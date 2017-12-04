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Родителям тройни из Пензенского района пообещали земельный участок

17:10 | 04.12.2017 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Земельный участок в Пензенском районе Пензенской области будет выделен семье, в которой в начале ноября родилась тройня. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Козин в ходе торжественной выписки, состоявшейся в детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова в понедельник, 4 декабря.

Родителям тройни из Пензенского района пообещали земельный участок

Фото: Health.pnzreg.ru

В настоящее время семья, в которой уже воспитывается дочь, проживает в микрорайоне «Спутник».

Поздравить родителей с рождением двоих сыновей и дочки собралось большое число друзей и родственников.

От представителей власти семью со знаменательным событием также поздравил главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Эта тройня стала четвертой в Пензенской области с начала 2017 года.
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