Фестиваль студотрядов Пензенской области пройдет 6 декабря Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. XIV фестиваль студенческих отрядов Пензенской области пройдет на базе дома молодежи в предстоящую среду, 6 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках будет организована выставка-презентация студотрядов «Сегодня строим завтра на Земле», с помощью которой бойцы расскажут о своей деятельности.

После этого активисты встретятся с ветеранами стройотрядовского движения, где смогут задать все интересующие вопросы и рассказать о развитии организации на современном этапе.

Также кандидатов и бойцов студенческих отрядов ждут квест и спевка, они исполнят популярные композиции движения.

В рамках торжественной части наградят лучших бойцов по итогам 2017 года. Кроме того, студенческие отряды покажут свои творческие номера, сообщается в группе реготделения РСО в социальной сети «ВКонтакте».