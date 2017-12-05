СМИ муссируют информацию о дефлорации пациентки душем Шарко, санатории Пензы не реагируют Общество

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Российские СМИ, в том числе федеральные, третий день муссируют официально не подтвержденную информацию о том, что пациентка одного из санаториев Пензы, название которого не уточняется, якобы потеряла девственность во время приема душа Шарко «по недосмотру» персонала и намерена взыскать с учреждения 3 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В пресс-службе регионального Минздрава комментировать эту информацию отказались, пояснив, что ведомство не курирует лечебно-профилактические учреждения в Пензе, и рекомендовали обратиться непосредственно в эти организации или областную федерацию профсоюзов, которая вместе с Федерацией независимых профсоюзов России является учредителем санаториев имени В.В. Володарского и С.М. Кирова — последний в настоящее время не функционирует.

4 и 5 декабря связаться с генеральным директором ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского» Еленой Мельник не удалось. По телефону приемной никто не отвечал: включался автоответчик. Администратор учреждения, взявший трубку по другому номеру, обещал передать вопрос от СМИ руководителю вместе с телефоном редакции для связи, однако звонка от Елены Мельник до настоящего времени не поступило.

Также не удалось получить комментарий руководства ООО «Гостиница «Серебряный бор», которое действует как частный туристическо-оздоровительный комплекс в Ахунах. Руководителя Надежды Блиновой не было на месте.

Глава федерации профсоюзов Пензенской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Николай Котов за два дня тоже не нашел возможности пообщаться с корреспондентами ИА «PenzaNews». По рабочему телефону, услышав, что звонят журналисты, поясняли, что он находится на совещании или отсутствует, а мобильный депутат попросту не брал.

Вместе с тем заведующий контрольно-имущественного отдела региональной федерации профсоюзов Сергей Степин сообщил, что информация о ситуации, якобы имевшей место в одном из санаториев Пензы, к ним не поступала.

«Страшная история, первый раз слышу», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ИА «PenzaNews» прокомментировать тиражируемые СМИ сведения также затруднились.

В прокуратуре Пензенской области и региональном следственном управлении СКР сообщили, что каких-либо заявлений к ним по данному факту не поступало, поэтому оснований для проведения проверки нет.

Как пояснили в пресс-службе областного управления МВД России, оперативно проверить информацию о том, что в результате процедуры в пензенском санатории пациентке был причинен вред, нельзя, так как неизвестно, о каком именно учреждении идет речь и когда произошел инцидент.

Также в ведомстве не смогли уточнить, обращались ли представители пензенских санаториев в правоохранительные органы по поводу распространения недостоверных сведений об их деятельности.

Тем временем у полиции и руководства лечебно-профилактических учреждений областного центра есть реальная возможность расставить все точки над i — информация о том, что «в санатории Пензы душ Шарко дефлорировал юную пациентку», активно тиражируется сетевым СМИ, учредителем которого является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии Александр Тузов.

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К настоящему времени на интернет-ресурсе опубликовано как минимум три сообщения об инциденте, бросающем тень на качество услуг в санаториях Пензы, на которые ссылаются федеральные СМИ, в том числе НТВ .

Комментируя ИА «PenzaNews» активно муссируемую информацию, главный внештатный акушер-гинеколог Пензенской области Владимир Мысяков заявил, что «это из области фантастики».

«Я не знаю при каких обстоятельствах она лишилась девственности. […] Что там было? Почему? Каким образом она могла? Я не могу вам ответить на эти вопросы, и никто не ответит, если мы не знаем обстоятельств дела. А чисто фантазировать — можно нафантазировать что угодно», — сказал собеседник агентства.

По словам опытного врача, он не представляет, как можно лишиться девственности при принятии душа Шарко.

Душ Шарко — один из видов гидромассажа, в процессе которого тело поливают из шлангов двумя мощными струями горячей и холодной воды. При этом давление и температура постоянно меняются.

Как отмечают специалисты, душ Шарко улучшает кровообращение, насыщает организм кислородом и ускоряет обмен веществ.

Изначально процедура применялась в психиатрии — для пациентов с расстройствами нервной системы. В последнее время этот вид гидромассажа получил широкое распространение в косметологии как средство, помогающее избавиться от лишнего веса и целлюлита.