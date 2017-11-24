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В Пензе прошла фаер-акция против деятельности Александра Тузова

13:59 | 24.11.2017 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Активисты движения «Левый фронт» провели фаер-акцию против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

В Пензе прошла фаер-акция против деятельности Александра Тузова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Примерно в 11.00 пятницы, 24 ноября, двое мужчин, лица которых были частично закрыты банданами, быстрым шагом приблизились к каменно-металлическому забору, которым обнесен двухэтажный коттедж на улице Спартаковской 9Б, где, согласно данным Роскомнадзора, зарегистрирована редакция СМИ Александра Тузова.

Один из активистов положил к калитке принесенную с собой свиную голову, а второй начал разворачивать большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к растущим около забора деревьям.

Затем активисты встали перед растяжкой, развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Акция продолжалась в общей сложности менее трех минут: по ее окончании мужчины быстро покинули прилегающую к забору территорию.

Из коттеджа к активистам никто не вышел, а также не пытался им помешать. При этом прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.

Суть акции ИА «PenzaNews» прокомментировал пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, который находился поблизости и снимал все на фотоаппарат.

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«Он [Александр Тузов] недавно заявил, что выживает на 4 тыс. рублей в месяц и фактически голодает, поэтому активисты «Левого фронта» принесли ему свиную голову. Это не угроза. Это для того, чтобы он смог приготовить холодец и покушать. […] Тем более он на своем сайте часто пишет, что утку по-пекински готовит, такой хороший повар», — сказал собеседник агентства.

На вопрос о том, почему в этом случае субпродукт активисты не передали Александру Тузову лично, Сергей Падалкин предположил, что в этот момент его не оказалось в коттедже.

Кроме того, пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» пояснил, что надпись на баннере-растяжке связана с содержанием материалов, публикуемых на сайте сетевого СМИ бывшего сотрудника ФСБ.

«Господин Тузов своими статьями, своими пасквилями оскорбляет само понятие «журналист», во-первых. Во-вторых, [есть] очень много людей, против которых он пишет ложь, клевету, различную грязь, не стесняясь трогать даже родственников. Это касается не столько чиновников, сколько других людей, честных, порядочных — журналистов, общественных деятелей. Неоднократно Тузов писал и про активистов «Левого фронта», — отметил он.

Сергей Падалкин выразил сожаление, что представители власти не реагируют не только на эти, но и на другие действия Александра Тузова, в том числе касающиеся земельных правоотношений.

«Все знают, что он незаконно тут часть территории отхватил, поставил себе забор. Тем не менее администрация никак с этим не борется», — добавил пресс-секретарь.

Он пояснил также, что в слове «писанина» на баннере три буквы меньше остальных, чтобы визуально выделялось слово «псина» и возникла ассоциация с запахом от дворовой собаки.

Во время беседы с корреспондентом ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин заметил, что свиная голова, оставленная около калитки, привлекла внимание бродячих животных — две собаки попытались ею пообедать.

«Не поест он холодца», — констатировал активист «Левого фронта».

Одна из прохожих поинтересовалась у Сергея Падалкина, что это за «непростой дом» в Ахунах и почему напротив него развернут черный баннер. Узнав краткую историю о жизни и творческой деятельности Александра Тузова, женщина посоветовала бросить свиную голову за забор, чтобы она не досталась собакам, однако Сергей Падалкин этой рекомендации не последовал.
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