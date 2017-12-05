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Владимир Симагин стал отцом во второй раз

14:28 | 05.12.2017 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Проректор Пензенского государственного университета по трудоустройству и работе с выпускниками, второй секретарь обкома КПРФ, бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин стал отцом во второй раз.

Владимир Симагин стал отцом во второй раз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, во вторник, 5 декабря, в семье Владимира Симагина, где уже воспитывается сын Степан, родилась дочь.

«Пензенский обком КПРФ поздравляет Владимира Александровича и его супругу с этим событием! Желаем его семье здоровья и благополучия!» — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте коммунистов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Владимир Симагин рассказал о том, что он и его супруга готовятся стать родителями во второй раз, в единый день голосования, 10 сентября. Тогда он пришел на выборы один, в отличие от 2016 года, когда его сопровождали жена с 4-месячным сыном и брат.
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