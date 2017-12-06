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Задержанного полицией Герасимова отвезли в городское управление МВД — Падалкин

13:29 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Задержанный сотрудниками правоохранительных органов активист «Левого фронта» Альберт Герасимов доставлен в здание УМВД России по городу Пензе на улице Долгова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь регионального отделения движения Сергей Падалкин.

Задержанного полицией Герасимова отвезли в городское управление МВД — Падалкин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, первоначально гражданский активист, который утром решил провести повторный одиночный пикет у здания УМВД России по Пензенской области, был доставлен в отдел полиции №1, расположенный на улице Некрасова.

Оппозиционер напомнил, что с момента задержания Альберта Герасимова прошло уже более трех часов.

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«В УМВД выехал координатор «Левого фронта» Виктор Хомец», — добавил он.

Ранее Сергей Падалкин сообщил ИА «PenzaNews», что полицейские изъяли у Альберта Герасимова плакат, суть которого заключалась в необходимости борьбы с криминалом в правоохранительных органах и создании народной милиции.

По его словам, плакат будет отдан на экспертизу, поскольку правоохранители полагают, что он может содержать признаки экстремизма из-за слова «Долой».
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