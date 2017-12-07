Доехать из Пензы до Адлера на поезде теперь можно круглый год Общество

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Следующий через станцию Пенза-I поезд №449/450 «Самара — Адлер», который в графике 2016–2017 годов был только летним, будет курсировать круглогодично с предстоящего понедельника, 11 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте ОАО «РЖД», первый состав отправится в путь из Самары вечером в воскресенье, 10 декабря. Он пробудет в Пензе с 00.52 до 1.35. В пункте назначения поезд окажется во вторник, 12 декабря, в 11.44. Стоимость билетов в плацкартные вагоны составляет от 1 тыс. 392 рублей, в купе — от 3 тыс. 412 рублей.

При желании жители Пензы имеют возможность на поезде прибыть в Адлер накануне Нового года. Выехав 29 декабря в 1.35, можно прибыть в курортный город около полудня 30 декабря.

Кроме того, предусмотрен поезд для тех, кто предпочитает встречать праздник в пути — в графике имеется состав со временем отправления из Пензы 31 декабря в 1.35, который прибывает в Адлер 1 января в 11.44.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, новый график движения и план формирования поездов на 2017–2018 годы вводится в действие на всей сети российских железных дорог 10 декабря в 00.00 по московскому времени.

«В новом графике по Пензенской области назначено 34 пары поездов, каждая из которых включает в себя рейс «туда и обратно». Из них 22 пары круглогодичного и 12 пар поездов летнего курсирования», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер добавила, что прицепные вагоны войдут в состав поездов из Пензы до Кисловодска, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы и Сухума.

«По многочисленным просьбам пассажиров назначен новый экспресс №121/122 сообщением «Пенза — Москва», — напомнила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД.

Она отметила, что также для удобства пассажиров назначена дополнительная остановка на станции Кузнецк в Пензенской области для поезда №317/318 из Караганды в Барановичи.