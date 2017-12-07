Полиция спустя неделю после обыска у Игоря Алексеева прокомментировала ситуацию Общество

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Пресс-служба УМВД России по Пензенской области спустя неделю после обыска в жилище гражданского активиста, председателя правления ТСЖ «Космос» Игоря Алексеева, проведенного в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 128.1 «Клевета», разместила на сайте ведомства официальный комментарий по поводу ситуации, но без указания каких-либо фамилий.

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«23 ноября 2017 года управлением МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Дело возбуждено по факту публичного выступления и распространения в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, а также подрывающих репутацию депутата Законодательного собрания Пензенской области. В ходе следствия установлено, что распространение указанных сведений осуществлялось со страницы пользователя, зарегистрированного и проживающего в Пензе, занимающего должность председателя правления ТСЖ. С целью установления всех обстоятельств совершения противоправного деяния, обнаружения и изъятия носителей, имеющих значение для уголовного дела, 30 ноября по постановлению Железнодорожного районного суда города Пензы и постановлению следователя отдела №1 СУ УМВД России по городу Пензе проведен обыск в квартире указанного гражданина и по месту его работы. В частности, в ходе обыска в помещении ТСЖ в присутствии подозреваемого и понятых изъяты два системных блока», — говорится в комментарии.

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В нем отмечается также, что «данный гражданин ни до, ни во время, ни после обыска не заявлял ходатайств о копировании информации с изымаемых электронных носителей», на что имеет законное право в соответствии с ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ.

«Соответствующие ходатайства со стороны гражданина не поступали в правоохранительные органы и до настоящего времени. Таким образом, заявления о том, что действия сотрудников органов внутренних дел могут привести к негативным последствиям для жителей дома, обслуживаемого ТСЖ, являются надуманными и необоснованными», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», об обыске в жилище гражданского активиста, председателя правления ТСЖ «Космос» Игоря Алексеева стало известно в ночь на пятницу, 1 декабря. Данная информация очень быстро распространилась в социальных сетях и вызвала негативную реакцию со стороны отдельных пользователей.

В воскресенье, 3 декабря, в Пензе прошел митинг в поддержку Игоря Алексеева, в котором приняли участие несколько десятков человек. Протестное мероприятие объединило людей разных взглядов и политических убеждений, при этом оно носило спонтанный характер.

В частности, на митинг вышли представители движения «Левый фронт», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», члены молодежной организации «Поколение нового времени», националисты, а также сторонники беглого оппозиционера Вячеслава Мальцева, который заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования дел о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества.

Пришедшие на акцию люди держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Игоря Алексеева!», «Сегодня пришли к Алексееву, завтра придут к тебе!», «Сказал правду? Получи обыск и статью!», «Выборы все ближе. Свободы слова — все меньше!», «И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой» и другими.