«Левый фронт» в Пензе из-за своих акций набирает силу, но не идет против власти — мнение Политика

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. «Левый фронт» из-за серии ранее проведенных в Пензе акций провокационного характера набирает силу и становится более заметным, но при этом не идет против власти. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал источник, близкий к правительственным кругам, комментируя итоги ноябрьского исследования фонда «Петербургская политика».

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«То, что фаер-акция против Тузова вошла в этот мониторинг, разумеется, успех для «Левого фронта». Ребята отличились, с этим никто не спорит. Акция отмечена как негативное событие, которое сказалось на рейтинге устойчивости области. Это минус, конечно. Этим вопросом самым серьезным образом должны заниматься специалисты внутренней политики», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что «Левый фронт» до настоящего времени не провел в Пензе ни одной акции против чиновников высшего уровня.

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«Их акции — это всегда провокация, всегда на грани. Но против кого они направлены? Либо против церкви, либо против зарвавшегося скандального учредителя СМИ, но ни одной акции против власти. А последний пикет перед началом сессии гордумы [за прямые выборы мэра, сокращение должности главы города и оптимизацию районных администраций], я считаю, вообще был проведен откровенно в интересах мэрии. Это можно расценивать как информационный вброс, чтобы посмотреть на реакцию населения», — пояснил источник.

По его словам, «всем понятно, что если будут проведены всенародные выборы мэра, то на них безоговорочную победу одержит Виктор Кувайцев».

«Он близок к губернатору Белозерцеву, показывает высокую эффективность в работе, грамотно взаимодействует со СМИ. Всенародные выборы укрепили бы его позиции, открыли бы возможность для более решительных действий в борьбе с теми «коммерсантами», которые «присосались» к городскому бюджету. Например, начнет Кувайцев восстанавливать муниципальный транспорт, закупит новые автобусы, и это, очевидно, не понравится транспортному магнату — депутату Фомину, поскольку это будет отнимать доходность с маршрутов, по которым ходят его автобусы. И так в любой сфере — где ни начни копать, везде интересы какого-нибудь депутата», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что главу администрации Пензы «назначают и снимают с должности эти самые депутаты, и делать это они могут в любой момент».

«Если бы Кувайцев был избран всенародно, то получил бы мандат на управление городом на 5 лет, и никто, кроме губернатора, не имел бы права его уволить. Поэтому требование «Левого фронта» о всенародном избрании мэра очень выгодно как Белозерцеву, который лишает влияния городских депутатов, оставляя право принимать кадровые вопросы только за собой, и при этом показывает Москве, что регион полностью управляем, а власть имеет высокие электоральные рейтинги, так и Кувайцеву. Да и пензенцы будут рады самостоятельно избирать своего градоначальника», — выразил уверенность источник.

В то же время, по его мнению, глава города Пензы Валерий Савельев не пользуется таким уважением, как Виктор Кувайцев, «ни у губернатора, ни у коллег-депутатов, ни у населения».

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«Слабый руководитель, которому нельзя доверить какое-либо серьезное дело. Постоянно пытается «засветиться» за счет работы, которую ведет администрация. Не по заслугам капризен и самолюбив. Но формально, по уставу Пензы, именно Савельев является высшим должностным лицом в городе. Явная несправедливость. Поэтому должность главы Пензы, если менять конфигурацию городской власти и выбирать мэра, здесь априори лишняя», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он подчеркнул, что к требованию «Левого фронта» об оптимизации районных администраций вряд ли кто-то из представителей власти прислушается.

«Районные администрации, конечно, никто не будет ликвидировать. Однако их главы не должны расслабляться и обязаны помнить, что они, если не будут эффективно работать, могут попрощаться со своими должностями», — добавил источник.

В целом же, по его словам, все три инициативы «Левого фронта» были восприняты, «по данным мониторингов», крайне положительно представителями разных социальных групп, в связи с чем «следует ожидать дальнейшего движения в этом направлении, чтобы можно было провести выборы мэра совместно с депутатами гордумы в 2019-м» — за год до выборов губернатора Пензенской области.