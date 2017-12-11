НКО представят свои проекты на фестивале «Добрая Пенза: Снежная версия» 15–16 декабря Общество

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Мастер-классы, благотворительная ярмарка новогодних сувениров, лекции и творческие выступления будут организованы в рамках фестиваля «Добрая Пенза: Снежная версия», который пройдет в доме молодежи 15 и 16 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз», который выступил инициатором данного мероприятия, инклюзивная мастерская «Капля солнца» проведет мастер-класс по работе на гончарном круге и удивит пензенцев новыми изделиями из глины. Мастер декоративно-прикладного творчества, инвалид I группы, пенсионер Григорий Кристалев познакомит пензенцев искусство макраме.

Также состоится благотворительный сбор от фонда «Неравнодушные сердца».

Фонд «Рука помощи бездомным животным» организует выставку подопечных центра «Питомец». Все желающие смогут взять понравившееся животное к себе домой.

Волонтеры объединения «Доброволец Заречного» будут продавать новогодние сувениры, которые они сделали вместе с воспитанниками клуба «Мой мир». Добровольцы покажут мастер-класс по квиллингу и сделают мини-открытки, а также научат всех желающих мастерить подарочные коробки и букеты из конфет. Для самых юных посетителей волонтеры подготовили специальный мастер-класс по изготовлению забавных агамографов.

Октябрьская районная организация пензенского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов будет продавать поделки и сувениры, которые сделали дети с ограниченными возможностями здоровья в кружке «Мир увлечений». Также свои работы — бижутерию и вязаные кружевные шали — представят родители детей-инвалидов.

На «Доброй Пензе» участники проекта «Дети войны» проведут продажу домашней выпечки и напитков, изделий, изготовленных собственными руками, будут вязать пледы.

Группа волонтеров «Серебряная пора» займется продажей старинных вещей.

Общественная организация защиты животных «Вместе» проведет мастер-класс по росписи гипсовых магнитов, организует «новогоднюю почту».

Творческая мастерская «Мы» научит всех желающих лепить новогодних человечков из соленого теста и проведет мастер-класс по созданию стильной новогодней открытки в фоторедакторе.

На площадке танцевальной студии «Лучи счастья» пензенцы узнают об истории балета и поиграют в танцевальные игры. Хореографы проведут мастер-класс с кратким уроком балета, покажут пару номеров на пуантах.

Кроме того, будет действовать лекторий.

Практикующий психолог, тренер и музыкант Алексей Куренчанин прочитает лекцию «Креативность как средство выживания в современном мире».

Эксперты инициативной группы поддержки грудного вскармливания «Мамин дар» поделятся полезной информацией с молодыми и будущими матерями.

В рамках проекта «Интеллектуальный парк «Академия» кандидат технических наук Светлана Задера прочтет лекцию «Голографическая Вселенная». Слушатели узнают, что такое голограмма, на каких средах она записывается и какими свойствами обладает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», фестиваль «Добрая Пенза: Снежная версия» впервые состоялся в 2016 году. Тогда в качестве места его проведения было выбрано здание ЦНТИ.