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Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции

09:50 | 12.12.2017 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Конституции России, который отмечается во вторник, 12 декабря.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основной закон страны, как и государственный герб, флаг и гимн — ее подлинный символ. Он в полной мере отражает идеи и ценности нашего общества, надежно обеспечивает гражданский мир и согласие, законные права и свободы человека, гарантирует сохранение исторически сложившегося единства многонационального народа», — отметил он.

Глава региона выразил уверенность в том, что вместе россияне смогут добиться еще более масштабных успехов в развитии социально-экономического потенциала Отечества, приумножить его величие и славу.

«Залогом этого послужат наш добросовестный труд, активная гражданская позиция, патриотизм, ответственность каждого за настоящее и будущее великой Родины. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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