В Пензе суд обязал собственника квартиры снести самовольно построенный балкон Общество

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил гражданский иск о сносе самовольно построенного балкона на первом этаже многоквартирного дома №3 на улице Зои Космодемьянской.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, один из жильцов дома обратился в суд с иском к собственнику другой квартиры, а администрация Пензы выступила в качестве третьего лица.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что с фасадной стороны многоквартирного жилого дома были установлены четыре металлических столба, на которых на уровне перекрытия цокольного этажа смонтирована горизонтальная дощатая площадка и устроена ограждающая конструкция из ОСП-плит, примыкающих к стене МКД», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе отметили, что доказательств, подтверждающих согласие собственников квартир на использование общего имущества при возведении балкона ответчик в суд не представил, кроме того, у мужчины не было разрешения на строительство.

«Администрация города Пензы выступила на стороне истца и просила суд снести самовольную постройку. По окончании судебного разбирательства требования были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда вступило в законную силу», — уточнили в мэрии.