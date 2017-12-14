В Пензе сотрудников мэрии обучили основам оказания первой помощи Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Обучение сотрудников администрации Пензы оказанию первой помощи пострадавшим на производстве состоялось в мэрии в минувшую среду, 13 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Главная медицинская сестра областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Татьяна Рыжонина сообщила им о теоретических основах первой доврачебной помощи. Во время проведения обучения были использованы видеоматериалы.

Затем она продемонстрировала действия на манекене-тренажере, после чего сотрудники администрации получили возможность отработать на нем практические навыки.

Территориальный центр медицины катастроф бесплатно проводит занятия по оказанию первой помощи пострадавшему по различным по времени программам обучения, сообщает пресс-служба администрации Пензы.