На борьбу со льдом на проводах в Пензенской области направлены бригады из других регионов Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Бригады из соседних регионов направлены в Пензенскую область для борьбы с отложенями на проводах воздушных линий, которые образовались в результате прошедшего накануне ледяного дождя, сильного ветра и температурных колебаний. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

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В пресс-службе отметили, что в работах по ликвидации гололедно-изморозевых отложений на проводах задействованы 17 бригад филиала «Пензаэнерго», а также прибывшие им на помощь девять бригад из других филиалов МРСК «Волги» — «Саратовские распределительные сети», «Самарские распределительные сети», «Оренбургэнерго» и «Мордовэнерго».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, в которых уже несколько дней находится пензенский регион, в филиале «Пензаэнерго» ведется постоянный мониторинг оперативной обстановки, проводится учащенный контроль оборудования подстанций и участков воздушных линий в зонах эксплуатационной ответственности производственных отделений филиала. Организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала и аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой, материалами и оборудованием», — пояснили в компании.

В «Пензаэнерго» отметили, что большинство бригад сосредоточены в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах, а также на соседних с ними территориях, которые также пострадали от непогоды.