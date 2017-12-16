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Электроснабжение четырех районов Пензенской области восстановлено

09:21 | 16.12.2017 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Отключенное из-за непогоды в четырех районах Пензенской области электроснабжение полностью восстановлено в ночь на субботу, 16 декабря.

Электроснабжение четырех районов Пензенской области восстановлено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, ремонтные работы были завершены в 1.51.

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«Восстановлено электроснабжение в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах. Все населенные пункты подключены», — пояснили в ведомстве.

В пятницу, 15 декабря, на территории Пензенской области наблюдались сильные порывы ветра, местами прошел ледяной дождь.

Температура воздуха, которая еще накануне была плюсовой, опустилась ниже 0°С.

В начале декабря несколько населенных пунктов также оказались обесточены в результате ледяного дождя.
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