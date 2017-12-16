Стали известны подробности задержания полицией двоих активистов «Левого фронта» в Пензе Общество

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. «Левый фронт» сообщил подробности задержания сотрудниками полиции в Пензе двоих активистов — координатора реготделения движения Виктора Хомца и пресс-секретаря Сергея Падалкина — в связи с проведением «похоронной акции» около здания областного Минздрава, к крыльцу которого неизвестные накануне принесли гроб и венок.

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Так, Виктор Хомец провел в отделении полиции и камере в общей сложности более 10 часов, а Сергей Падалкин — почти сутки, при этом никаких оснований для задержания оппозиционеров, как считают в «Левом фронте», не было.

По имеющейся информации, Виктор Хомец отказался давать какие-либо пояснения сотрудникам правоохранительных органов, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В итоге на него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», с которым он не согласился.

Кроме того, полицейские произвели осмотр автомобиля оппозиционера.

В свою очередь Сергей Падалкин заявил, что акцию прямого действия около здания министерства здравоохранения Пензенской области 15 декабря провели активисты «Левого фронта», однако фамилии он называть не стал. На него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По мнению пресс-секретаря «Левого фронта», полиция фактически приравняла гроб к средствам наглядной агитации.

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Понимая всю абсурдность обвинения, Сергей Падалкин выразил свое несогласие с протоколом, после чего, по его словам, подполковник полиции Андрей Мамешин, хорошо известный представителям власти, оппозиции и СМИ в связи с делом о возложении цветов к памятнику Ленину 22 апреля 2015 года, по личному указанию заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина составил еще один протокол — на этот раз по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Как следует из текста документа, Сергей Падалкин якобы нарушил общественный порядок, разместив у входа в министерство гроб и погребальный венок, «ввел в панику и волнение» работников и посетителей ведомства, а также нарушил нормальное функционирование госучреждения на два часа — с 10.00 до полудня.

Сергей Падалкин не согласился и с этим протоколом. Оппозиционер пояснил, что гроб и венок у крыльца здания он лично не размещал, цели прекращать нормальную работу министерства не имел. Кроме того, Сергей Падалкин указал, что гроб не блокировал вход в здание — проходу граждан он не мешал.

После составления протоколов около 16.00 пятницы, 15 декабря, у Сергея Падалкина и Виктора Хомца изъяли все личные вещи, имевшие при себе, и поместили в разные камеры для административно задержанных.

Около 22.00 координатора реготделения «Левого фронта» освободили из камеры, однако он отказался забирать свои личные вещи и покидать здание полиции до тех пор, пока не будет отпущен Сергей Падалкин. Сотрудники полиции пообещали, что это произойдет в самое ближайшее время, однако этого так и не случилось.

По словам Сергея Падалкина, около полуночи ему показали изменения, внесенные в протокол, составленный по статье 20.1 КоАП, в котором было указано, что во время проведения «похоронной акции» около здания Минздрава в Пензе он якобы громко выражался нецензурной бранью в адрес прохожих. Таким образом, по мнению оппозиционера, сотрудники полиции решили перестраховаться, вероятно, понимая, что возложение гроба и венка к госучреждению «не тянет на мелкое хулиганство».

Аналогичную «приписку о нецензурной брани», как сообщил Сергей Падалкин, внесли и в протокол, составленный в отношении Виктора Хомца.

Утром в субботу, 16 декабря, сторонники «Левого фронта» стали собираться около отдела полиции на улице Некрасова, а затем — у здания Ленинского районного суда Пензы, куда примерно в 11.00 был доставлен Сергей Падалкин. Людей, пришедших поддержать его и Виктора Хомца, в здание суда пустить отказались, и они были вынуждены ожидать решения на улице.

По словам Сергея Падалкина, судья Татьяна Черненок, ознакомившись с материалами административных дел, не стала их рассматривать и вернула полиции на доработку, после чего оба активиста были отпущены. Когда состоятся судебные заседания, неизвестно.

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Представители «Левого фронта» заявили, что намерены обжаловать действия сотрудников полиции и рассматривают варианты организации акций протеста в связи с их задержанием, которое они считают незаконным.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 15 декабря, два человека в масках с изображением главы Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова принесли гроб и похоронный венок к зданию министерства на улице Некрасова.

На гроб, обитый бордовой тканью, был прикреплен лист бумаги со словами «Медицина Пензенской области», а надпись на ленте венка гласила: «Нашей медицине от «Левого фронта».

По словам пресс-секретаря регионального отделения движения «Левый фронт» Сергея Падалкина, проведенная акция символизирует гибель и похороны медицины, к которым фактически привела оптимизация системы здравоохранения.