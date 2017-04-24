«Левый фронт» в Пензе за три дня собрал более 35 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. 22 человека за трое суток перечислили «Левому фронту» 35 тыс. 16 рублей 66 копеек в рамках объявленного в начале недели сбора средств на оплату штрафа, назначенного судом координатору реготделения движения Виктору Хомцу за проведение фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин, за первые сутки шесть человек перевели 3 тыс. 100 рублей, на следующий день еще шесть человек пожертвовали 3 тыс. 200 рублей.

«Самыми «урожайными» оказались третьи сутки. В общей сложности 10 человек перечислили 28 тыс. 716 рублей 66 копеек, при этом было два перевода по 10 тыс. рублей, один — на 5 тыс. рублей. Некруглая сумма получилась из-за того, что один из жертвователей оказался с хорошим чувством юмора и перевел 666 рублей 66 копеек с пометкой «на штраф Тузову от Госдепа», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, принято решение из собранных средств 10 тыс. рублей направить на исполнение судебного акта в отношении Виктора Хомца, 4 тыс. рублей — на оплату услуг юристов, а еще одну тысячу передать оппозиционеру Павлу Арзамасцеву, который ранее был оштрафован на такую сумму за то, что в социальной сети Facebook назвал заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области, члена фракции «Единая Россия» Сергея Егорова оскорбительным словом на букву «м».

«Тузову с этих денег ничего не достанется, разве что еще одну свиную голову ему принести для приготовления холодца», — сказал Сергей Падалкин.

Кроме того, он назвал «серьезным ударом» для Александра Тузова решение суда, по которому Виктор Хомец получил штраф ниже низшего предела, и то, что деньги на его оплату были собраны людьми сообща в кратчайшие сроки.

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«Можно сказать, что Тузову подложили еще одну свинью. И как бы ни визжал этот псевдожурналист на своих сайтах о том, что каждый, кто переведет деньги, станет известен, именно после этих визгов люди стали активнее переводить деньги, потому что своей грязью и «шизофреническим бредом» Тузов достал уже многих. Ненависть и отвращение к его деятельности сплотила даже ярчайших антагонистов. Под удары Тузова попадали чиновники, предприниматели, журналисты, общественные и политические деятели», — отметил оппозиционер.

Сергей Падалкин также поблагодарил от имени «Левого фронта» всех, кто откликнулся на призыв и помог собрать необходимую сумму.

«Мы хотели бы сказать каждому большое спасибо — и тем, кто перечислял по 100–200 рублей, и тем, кто перевел по 5–10 тыс. рублей. Мы надеемся на вашу поддержку и в дальнейшем. За каждый рубль, как у нас принято, мы отчитаемся. Куда будут потрачены деньги, вы тоже узнаете. Удачный опыт первого политического фандрайзинга показал, что наши акции вызывают интерес и поддержку. Будем продолжать!» — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.