Около 80% респондентов планируют встречать Новый год дома — опрос Общество

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Почти 80% участников опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 11 по 17 декабря 2017 года, планируют встретить 2018 год у себя дома. Всего в голосовании приняли участие 319 пользователей, в том числе 282 из Пензы и области.

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Около 6% респондентов сообщили, что в момент боя курантов будут находиться в гостях у родственников, чуть более 5% — у друзей.

Примерно 3% участников опроса ответили, что встречать 2018 год будут в ресторане. Свыше 2% проголосовавших намерены провести новогоднюю ночь на улице, несколько меньше выбрали вариант «Другое».

Затруднились с ответом чуть более 2% респондентов.

Год назад — с 21 ноября по 4 декабря 2016 года — на сайте ИА «PenzaNews» проводился аналогичный опрос. Тогда доля тех, кто планировал встречать Новый год дома, составляла свыше 75%.

По древнему восточному календарю, который принято называть китайским, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. При этом наступит он не с 1 января, как ошибочно полагают некоторые, а только 16 февраля — во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния.