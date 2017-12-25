В Пензенской области выборочно проверят МФЦ в связи с новой выплатой на первенца Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил провести выборочную проверку готовности многофункциональных центров в Пензе и области к приему документов на новую выплату на первенца, которая вводится в России с 1 января 2018 года.

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«Работники МФЦ должны быть профессионально подготовлены и понимать, о чем идет речь», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 декабря.

По мнению Ивана Белозерцева, проверяющим следует обратить внимание на то, примут ли в МФЦ соответствующее заявление, а также какой именно пакет документов потребует специалист.

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В Пензенской области размер новой выплаты на первенца составит около 9,5 тыс. рублей

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку будут иметь семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.

Для получения выплаты на первого ребенка женщинам необходимо обратиться в органы соцзащиты населения или многофункциональные центры (МФЦ).