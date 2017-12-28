В 2017 году более 900 безработных и матерей в декрете прошли бесплатное обучение Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. 813 безработных граждан и 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли профессиональную переподготовку и получили дополнительное образование в Пензенской области за 2017 год.

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Обучение проводилось в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения в Пензенской области».

Безработных готовили, в частности, на бухгалтеров со знанием программы «1С: Бухгалтерия», кладовщиков, продавцов непродовольственных товаров, специалистов кадрового делопроизводства, электромонтеров, машинистов крана и экскаватора, операторов котельной.

Женщины в декретном отпуске проходили обучение на бухгалтеров, кладовщиков, кондитеров, портных, делопроизводителей, кассиров и швей, а также обучались основам компьютерной графики, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.