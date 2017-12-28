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Пензенский аэропорт оборудован для инвалидов после вмешательства транспортной прокуратуры

11:55 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Ряд усовершенствований произведен в аэропорту Пензы для удобства лиц с ограниченными возможностями передвижения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Пензенский аэропорт оборудован для инвалидов после вмешательства транспортной прокуратуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что обязанность устранить выявленные прокуратурой нарушения в сфере соцзащиты инвалидов и санитарного законодательства суд наложил на администрацию аэропорта еще весной.

«В результате прокурорского вмешательства и во исполнение судебного решения воздушная гавань областной столицы в настоящее время оснащена амбулаторным лифтом стоимостью более 9 млн. рублей, информационными мнемосхемами, тактильными схемами движения, дисплеями с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений, техническими средствами экстренной связи с администрацией аэропорта», — сказали в транспортной прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что также в аэропорту выполнены колесоотбойники для предотвращения соскальзывания трости или ноги и плитка для контраста маршей пандуса, обеспечена возможность подключения наушников слабослышащих граждан к системам информационного обеспечения аэровокзала.

«Приемка результатов технического оснащения транспортного объекта проведена с участием представителей региональных отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, которые дали высокую оценку проведенной модернизации аэропорта с позиции обеспечения доступности его помещений и услуг для граждан с ограниченными возможностями передвижения», — отметили в ведомстве.
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