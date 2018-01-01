За 2017 год количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» достигло почти 12,8 млн. Общество

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 31 декабря 2017 года достигло почти 12,8 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно точным цифрам, количество просмотров за год составило 12 млн. 775 тыс. 434, пользователей — 1 млн. 685 тыс. 707.

Средняя длительность пребывания на сайте — пять с половиной минут.

В декабре 2017 года сайт ИА «PenzaNews» посетили 177 тыс. 930 пользователей, которые просмотрели его страницы в общей сложности 1 млн. 152 тыс. 645 раз.

Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал схожие с Google Analytics данные. Так, за год количество посетителей составило свыше 1,6 млн., просмотров — 12,8 млн.; за декабрь — более 178 тыс. и 1,17 млн. соответственно.

Почти аналогичные данные за первый зимний месяц показывает и другой сервис статистики — Liveinternet. В декабре количество посетителей составило 177 тыс. 218, просмотров — 1 млн. 145 тыс. 336.

Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут.

По данным Google Analytics за 2017 год, безоговорочное лидерство в первой десятке стран, с территории которых посещают сайт ИА «PenzaNews», удерживает Россия — почти 97%. Кроме того, интернет-ресурс интересен пользователям из Украины, США, Финляндии, Казахстана, Германии, Белоруссии, Туркменистана и Швейцарии.

Больше всего сайт независимого агентства «PenzaNews» за год посещали с компьютеров — около 71%. При этом доля мобильных устройств устойчиво растет: со смартфонов на интернет-ресурс заходили свыше 23% пользователей, с планшетов — примерно 6%.

Мужчины интересуются контентом ИА «PenzaNews» традиционно несколько активнее женщин. За 2017 год зафиксировано следующее соотношение — 54% против 46%. По мнению ряда маркетологов, такая сбалансированность обеспечивает удобство интернет-площадки для тех рекламодателей, продукты и услуги которых в одинаковой степени ориентированы как на мужчин, так и на женщин.

При этом посетителями сайта ИА «PenzaNews» являются люди преимущественно молодого и среднего возраста, которые во всем мире считаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией.

Так, за 2017 год больше всего пользователей было в возрасте от 25 до 34 лет (28%) и от 35 до 44 лет (26%). Количество посетителей от 45 до 54 лет составило 18%, от 55 до 64 лет — 15%. Аудитория так называемых «крайних возрастных границ» сравнительно небольшая: молодые люди от 18 до 24 лет и пенсионеры в категории 65+ в общей сложности составляли примерно по 7%.

Читайте также

«PenzaNews» — самое цитируемое СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.