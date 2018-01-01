За 2017 год количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» достигло почти 12,8 млн.

Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 31 декабря 2017 года достигло почти 12,8 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.
Согласно точным цифрам, количество просмотров за год составило 12 млн. 775 тыс. 434, пользователей — 1 млн. 685 тыс. 707.
Средняя длительность пребывания на сайте — пять с половиной минут.
В декабре 2017 года сайт ИА «PenzaNews» посетили 177 тыс. 930 пользователей, которые просмотрели его страницы в общей сложности 1 млн. 152 тыс. 645 раз.
Другой сервис статистики — «Яндекс.Метрика» — зафиксировал схожие с Google Analytics данные. Так, за год количество посетителей составило свыше 1,6 млн., просмотров — 12,8 млн.; за декабрь — более 178 тыс. и 1,17 млн. соответственно.
Почти аналогичные данные за первый зимний месяц показывает и другой сервис статистики — Liveinternet. В декабре количество посетителей составило 177 тыс. 218, просмотров — 1 млн. 145 тыс. 336.
Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут.
По данным Google Analytics за 2017 год, безоговорочное лидерство в первой десятке стран, с территории которых посещают сайт ИА «PenzaNews», удерживает Россия — почти 97%. Кроме того, интернет-ресурс интересен пользователям из Украины, США, Финляндии, Казахстана, Германии, Белоруссии, Туркменистана и Швейцарии.
Больше всего сайт независимого агентства «PenzaNews» за год посещали с компьютеров — около 71%. При этом доля мобильных устройств устойчиво растет: со смартфонов на интернет-ресурс заходили свыше 23% пользователей, с планшетов — примерно 6%.
Мужчины интересуются контентом ИА «PenzaNews» традиционно несколько активнее женщин. За 2017 год зафиксировано следующее соотношение — 54% против 46%. По мнению ряда маркетологов, такая сбалансированность обеспечивает удобство интернет-площадки для тех рекламодателей, продукты и услуги которых в одинаковой степени ориентированы как на мужчин, так и на женщин.
При этом посетителями сайта ИА «PenzaNews» являются люди преимущественно молодого и среднего возраста, которые во всем мире считаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией.
Так, за 2017 год больше всего пользователей было в возрасте от 25 до 34 лет (28%) и от 35 до 44 лет (26%). Количество посетителей от 45 до 54 лет составило 18%, от 55 до 64 лет — 15%. Аудитория так называемых «крайних возрастных границ» сравнительно небольшая: молодые люди от 18 до 24 лет и пенсионеры в категории 65+ в общей сложности составляли примерно по 7%.
«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.
Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram. Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.
За последние 10 лет на интернет-ресурсе опубликовано более 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.
Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.
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