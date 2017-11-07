«PenzaNews» — самое цитируемое пензенское СМИ по версии «Яндекса» Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» подтвердило свое лидерство и уверенные позиции в региональном новостном сегменте, в очередной раз став самым цитируемым СМИ в Пензенской области по версии компании «Яндекс».

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Независимый интернет-ресурс, который в этом году отметил свое 10-летие, в общем пензенском рейтинге массмедиа, как и прежде, занимает первое место .

Индекс цитируемости ИА «PenzaNews» после последнего обновления данных «Яндекса», которое произошло на минувшей неделе, составляет 1900 пунктов.

Второе и третье места в рейтинге по-прежнему занимают сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом», а также контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс».

При этом если «ПензаИнформ» с августа по ноябрь 2017 года сумел сохранить все те же 1600 пунктов , то «Пенза-Пресс» неожиданно для многих экспертов, внимательно следящих за происходящим в региональном сегменте медиарынка, упал на 100 пунктов — до 1500 .

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Официальный сайт ГТРК «Пенза» за три неполных месяца, напротив, поднялся на 100 пунктов — у него сейчас 1100.

Другие новостные ресурсы Пензы, представленные в «Яндекс.Каталоге» в разделе «СМИ», имеют относительно невысокие индексы цитируемости — от 200 до 850 пунктов.

По подсчетам специалистов, в Пензенской области в общей сложности действует около 50 сайтов, так или иначе занимающихся новостями.

Ранее аналитики уже отмечали, что рынок информации в регионе перенасыщен. Однако, по их мнению, ничего катастрофичного в этом нет: слабые игроки со временем покинут его, а сильные — продолжат динамичное развитие.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.