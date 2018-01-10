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Стало известно, где и когда в Пензе простятся с Вячеславом Сатиным

10:03 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Церемония прощания с Вячеславом Сатиным, в разные годы занимавшим должности вице-губернатора, руководителя аппарата правительства Пензенской области и первого вице-мэра Пензы, состоится в центре культуры и досуга в предстоящий четверг, 11 января.

Стало известно, где и когда в Пензе простятся с Вячеславом Сатиным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области, она начнется в 10.00 и продлится до 13.00.

Отпевание пройдет в Покровском архиерейском соборе в 13.30.

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Вячеслав Сатин в последние годы руководил проектом по созданию среды социального согласия АО «ТВЭЛ». Он скоропостижно скончался на 58-м году жизни 9 января 2018 года.

Соболезнования в связи с его кончиной выразили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица.
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