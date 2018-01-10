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Подано уведомление о проведении в центре Пензы утренника для детей дольщиков

15:31 | 10.01.2018 | Общество

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Представители движения «Левый фронт» Виктор Хомец, Сергей Падалкин и Сергей Носко подали на имя губернатора Ивана Белозерцева уведомление о проведении на площади имени В.И. Ленина 13 января публичного мероприятия — новогоднего утренника для детей дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир.

Подано уведомление о проведении в центре Пензы утренника для детей дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из текста уведомления, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», целью мероприятия является празднование Нового года, период времени его проведения указан с 12.00 до 14.00, а предполагаемое количество участников — 100 человек.

Использование звукоусиливающей аппаратуры не планируется.

Организатором публичного мероприятия в форме пикета заявлен Виктор Хомец, функции распорядителей взяли на себя Сергей Падалкин и Сергей Носко.

В конце декабря 2017 года дольщики, которые объединились в так называемый «Бездомный полк», уже подавали уведомление о проведении в канун старого Нового года, 13 января, на площади В.И. Ленина публичного мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки, однако однозначного ответа от заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина о том, согласован ли детский праздник или нет, не получили.

Дольщики выразили сожаление по поводу такого отношения к семьям с детьми со стороны региональной власти и пообещали, что новогодний утренник все равно состоится, при этом он будет организован таким образом, что «ни один чиновник и ни один сотрудник органов правопорядка не сможет обвинить […] в нарушении закона».

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Кроме того, по информации, которой располагает ИА «PenzaNews», накануне активисты «Левого фронта» подали еще два уведомления — на имя губернатора Ивана Белозерцева и мэра Пензы Виктора Кувайцева — об организации 21 января митинга дольщиков с предполагаемым числом участников 400 человек.

Местом проведения публичного мероприятия они предлагают определить одну из четырех территорий в центре Пензы: площадку перед памятником В.И. Ленину около здания областного правительства, площадь Маршала Жукова напротив мэрии, площадку около драмтеатра на улице Московской или сквер у часов «Кукушка», где 26 марта 2017 года состоялся митинг против коррупции, на который пришли несколько сотен человек.
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