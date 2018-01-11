В Пензе подведены итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя Общество

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. 16 нарушений выявлено на 57 предприятиях торговли и общественного питания Пензы в ходе месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Основные нарушения фиксировались в организациях, не имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции и продающих контрафактное спиртное без акцизных марок», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что по всем фактам были составлены протоколы, а продукция сомнительного качества изъята полицейскими.

В мэрии отметили, что всего за период с 6 декабря по 6 января сотрудниками администрации Пензы был проведен мониторинг более 1 тыс. 140 предприятий потребительского рынка.