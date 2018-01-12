Мэр поздравил пензенских прокуроров с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 12 января.

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«Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности. В этой нелегкой деятельности требуются как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества — ответственность, твердость характера, мужество», — отметил мэр.

Он выразил уверенность в том, что работники прокуратуры будут приумножать заложенные предшественниками традиции, оставаясь верными своему долгу.

«От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях во имя процветания нашего города!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.