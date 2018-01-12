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Родителей и детей через школы зовут в центр Пензы, куда планировали прийти дольщики

19:58 | 12.01.2018 | Общество

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Искусственную массовость планируется придать готовящимся по случаю старого Нового года мероприятиям на площади имени В.И. Ленина в Пензе после того, как правительство региона отказалось согласовать там утренник для детей дольщиков.

Родителей и детей через школы зовут в центр Пензы, куда планировали прийти дольщики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», работники образования по указанию «сверху» убеждают родителей школьников вместе с детьми прийти на праздник, который состоится у главной елки Пензы в предстоящую субботу, 13 января.

Причем сделать это, согласно полученным директивам, необходимо не позднее 12.00 — именно в это время, как ожидается, наряду с официальными мероприятиями начнется утренник, организованный дольщиками для своих детей. Где именно он пройдет, пока держится в секрете.

Родители некоторых школьников сообщили, что обязательство прийти на площадь имени В.И. Ленина в ряде случаев их просят закрепить своей подписью в дневнике ребенка, а при отказе посетить массовые гулянья — объяснить классному руководителю невозможность явки.
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