Трохин предложил провести утренник для детей дольщиков не у здания правительства Общество

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин в ответ на ранее направленное активистами движения «Левый фронт» на имя губернатора Ивана Белозерцева уведомление о проведении на площади имени В.И. Ленина в Пензе у главной городской елки 13 января новогоднего утренника для детей дольщиков предложил организовать мероприятие в другом месте.

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Как следует из письма чиновника, которое имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», на центральной площади Пензы — около здания правительства региона — в соответствии с различными постановлениями мэрии организованы культурные и спортивные развлекательные программы, а также осуществляется функционирование ледового катка и новогодней ярмарки.

В качестве альтернативного места проведения утренника для детей дольщиков вице-премьер Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, предложил сквер имени Ф.Э. Дзержинского — площадку между домами №2 и №4 на улице Октябрьской (у памятного знака пензенским пограничникам), которая по закону является территорией, где можно свободно организовывать любые публичные мероприятия и при этом вообще не подавать никакого уведомления в органы власти, если численность участников не превышает 100 человек.

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Кроме того, чиновник предупредил организатора детского утренника о необходимости соблюдения отдельных норм федеральных законов «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и «О противодействии экстремистской деятельности», а также довел до его сведения информацию о том, что предельная заполняемость территории в месте проведения публичного мероприятия должна составлять не более одного человека на квадратный метр.

Помимо этого, Василий Трохин в своем ответе обратил внимание на то, что участники новогоднего утренника для детей «не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности».

Каким образом человек в костюме Деда Мороза, которого планировалось пригласить на детский праздник, должен выполнить требования действующего законодательства, в тексте письма пензенского чиновника не сообщается.