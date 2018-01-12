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Дети дольщиков на утреннике в Пензе будут строить дом из пенопласта и общаться с козой

15:28 | 12.01.2018 | Общество

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Некоторые детали утренника для детей дольщиков, который планируется провести в Пензе в канун старого Нового года, 13 января, несмотря на два отказа регионального правительства согласовать публичное мероприятие у главной городской елки, стали известны журналистам.

Дети дольщиков на утреннике в Пензе будут строить дом из пенопласта и общаться с козой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», сыновья и дочери дольщиков, которые объединились в так называемый «Бездомный полк», будут строить дом из пенопласта.

В связи с этим на утренник предлагается принести игрушечный строительный инструмент — дрели, молотки и гаечные ключи.

Гостями детского праздника станут как привычные сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка, так и герои, образы которых придуманы самими дольщиками. Это Баба Яга из Минстроя, а также Бабушка АУ — арбитражная управляющая.

Еще одним участником мероприятия, как ожидается, станет настоящая коза.

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Информация о том, где именно состоится утренник, держится в секрете.

«[...] Сотрудники органов правопорядка, а также сотрудники администрации Пензы и правительства Пензенской области к месту проведения утренника допущены не будут, поскольку у них, как следует из ответа [заместителя председателя правительства региона] Василия Трохина, много других важных мероприятий в этот день. Просим представителей власти не мешать нашему празднику и не устраивать провокаций», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой!» в соцсети «ВКонтакте».

В нем подчеркивается, что мероприятие «пройдет в полном соответствии с законами Российской Федерации».
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