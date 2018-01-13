EN
11:43:10 Суббота, 13 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати

09:25 | 13.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати, который отмечается в субботу, 13 января.

Пензенский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нашей стране профессия журналиста одна из самых востребованных и уважаемых. Вы не только рассказываете жителям Пензенской области о значимых событиях, о достижениях и успехах тружеников региона, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения, сохранению нравственных ценностей, воспитанию достойного подрастающего поколения, организуете плодотворный диалог между властью и населением», — отметил глава региона.

Он добавил, что лучших пензенских журналистов выгодно отличают профессиональное мастерство, компетентность, активная гражданская позиция и особый творческий почерк.

«Выражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете неуклонно следовать в своей работе принципам оперативности, объективности и достоверности информации, оказывать действенную помощь своим читателям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати
Пензенские боксеры поборются за награды первенства ПФО В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ
Дело завели на жительницу пензенского села за ложь при получении кредита на 3 тыс. рублей В Пензенской области 1,5 тыс. человек улучшили жилищные условия за счет различных программ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver