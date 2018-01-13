Пензенский губернатор поздравил журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати, который отмечается в субботу, 13 января.

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«В нашей стране профессия журналиста одна из самых востребованных и уважаемых. Вы не только рассказываете жителям Пензенской области о значимых событиях, о достижениях и успехах тружеников региона, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения, сохранению нравственных ценностей, воспитанию достойного подрастающего поколения, организуете плодотворный диалог между властью и населением», — отметил глава региона.

Он добавил, что лучших пензенских журналистов выгодно отличают профессиональное мастерство, компетентность, активная гражданская позиция и особый творческий почерк.

«Выражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете неуклонно следовать в своей работе принципам оперативности, объективности и достоверности информации, оказывать действенную помощь своим читателям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.