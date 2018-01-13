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Пензенский студотряд «Феникс» отправился в зимний агитпоход

10:50 | 13.01.2018 | Общество

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Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Студенческий педагогический отряд «Феникс» пензенского социально-педагогического колледжа отправился в ежегодный агитпоход по территории Пачелмского и Башмаковского районов утром в субботу, 13 января.

Пензенский студотряд «Феникс» отправился в зимний агитпоход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За семь дней молодые люди планируют посетить шесть населенных пунктов, преодолев в общей сложности около 75 км пути.

Изначально предполагалось, что участники социального марафона будут передвигаться на лыжах, но из-за недостаточного количества снега планы пришлось скорректировать — значительную часть маршрута бойцы студотряда пройдут пешком.

Программа агитпохода посвящена двум главным событиям — Году добровольца в России и 15-летию с момента начала деятельности современных студенческих отрядов Пензенской области.

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Во время остановок в Пачелме, Черкасском, Знаменском, Тимирязево, а также в Липовке и Соседке молодые люди будут проводить в школах тематические уроки на тему добровольчества, выступать с концертными номерами и организовывать соревнования. Кроме того, запланированы волонтерские акции.

Помимо этого, пензенский «Феникс» намерен собрать дополнительную информацию в рамках проектов «По следам забытых усадеб» и «Дети-герои Пензенской области».

Члены студотряда посетят три усадьбы — в Липовке, Козловке и селе Чекасском.

Совместно с представителями молодежных парламентов районов они осуществят поиск информации об исторических местах и личностях, попытаются найти старые снимки и предметы, связанные с событиями разных столетий.
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