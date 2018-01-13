В Пензе прошли пикеты у здания правительства и в сквере Дзержинского Общество

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Координаторы движения «Левый фронт» Виктор Хомец и Иван Сысуев одновременно провели два одиночных пикета — перед зданием правительства Пензенской области и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского — в субботу, 13 января.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Они были организованы с целью привлечения внимания к проблеме дольщиков, которым ранее власти отказались согласовать утренник у главной елки Пензы на площади имени В.И. Ленина, предложив собраться в канун старого Нового года вместе с детьми в сквере, в котором разрешено свободно проводить любые публичные мероприятия при условии численности участников не более 100 человек.

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Виктор Хомец, который расположился около памятника вождю мирового пролетариата, держал в руках плакат с надписью «Дети «Бездомного полка» не смогли сюда прийти, потому что правительство запретило им елку. И теперь они на секретной елке».

Содержание плаката Ивана Сысуева было похожим — «Правительство отправило сюда детей «Бездомного полка», запретив им елку на площади Ленина. И теперь они на секретной елке».

Текст в обоих случаях был написан от руки, поскольку, по словам активистов «Левого фронта», утром в копировальном центре «Элком» на улице Кураева, где они обычно печатали плакаты, на этот раз им отказали в такой услуге. Сотрудники частной фирмы сослались на то, что им дали соответствующие указания.