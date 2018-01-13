EN
23:41:50 Суббота, 13 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе прошли пикеты у здания правительства и в сквере Дзержинского

20:59 | 13.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Координаторы движения «Левый фронт» Виктор Хомец и Иван Сысуев одновременно провели два одиночных пикета — перед зданием правительства Пензенской области и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского — в субботу, 13 января.

В Пензе прошли пикеты у здания правительства и в сквере Дзержинского

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Они были организованы с целью привлечения внимания к проблеме дольщиков, которым ранее власти отказались согласовать утренник у главной елки Пензы на площади имени В.И. Ленина, предложив собраться в канун старого Нового года вместе с детьми в сквере, в котором разрешено свободно проводить любые публичные мероприятия при условии численности участников не более 100 человек.

Читайте также

В Пензе дети дольщиков при помощи родителей построили игрушечный дом

Виктор Хомец, который расположился около памятника вождю мирового пролетариата, держал в руках плакат с надписью «Дети «Бездомного полка» не смогли сюда прийти, потому что правительство запретило им елку. И теперь они на секретной елке».

Содержание плаката Ивана Сысуева было похожим — «Правительство отправило сюда детей «Бездомного полка», запретив им елку на площади Ленина. И теперь они на секретной елке».

Текст в обоих случаях был написан от руки, поскольку, по словам активистов «Левого фронта», утром в копировальном центре «Элком» на улице Кураева, где они обычно печатали плакаты, на этот раз им отказали в такой услуге. Сотрудники частной фирмы сослались на то, что им дали соответствующие указания.
Актуальное
Читайте также
Ассоциация историко-культурных общественных организаций создана в Пензе Житель Каменки подозревается в краже бутылки коньяка из кафе
55-летнего жителя Пензы будут судить за кражу из автомобиля 60 пензенских полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»
В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver