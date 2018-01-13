В Пензе дети дольщиков при помощи родителей построили игрушечный дом Общество

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Дети дольщиков компании «Пензастрой», вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир, возвели при помощи своих родителей игрушечный дом из пенопласта в ходе утренника, состоявшегося в канун старого Нового года, 13 января.

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Изначально планировалось провести мероприятие в центре Пензе — у главной городской елки на площади имени В.И. Ленина, однако власти не согласовали его, поэтому семьи дольщиков собрались на частной территории.

Несмотря на то, что температура воздуха впервые с начала зимы опустилась ниже -15°С, праздник собрал около 40 детей, в основном дошкольного возраста, которые принесли с собой игрушечный инструмент — лопаты, пилы, молотки и ведра.

В центре площадки, подготовленной для детского утренника, заботливые родители нарядили небольшую живую елку. В стороне от нее был установлен каркас дома из пенопласта, возведение которого предстояло завершить.

По сценарию утренника, детям, которые вместе с родителям мечтают наконец переехать в новые квартиры, было необходимо побороть злые силы. Их символизировали два героя — Бабушка АУ, прообразом которой выступил арбитражный управляющий, препятствующий, по мнению дольщиков, завершению строительства проблемных объектов, и Баба Яга — «чиновница Минстроя», «сжигающая» письма из Пензы в печи, чтобы о положении клиентов застройщика не узнало столичное начальство.

Сопровождала юных участников праздника в их испытаниях Снегурочка, а затем к ним присоединился и Дед Мороз, который предложил, чтобы дети помогли своим родителям получить полагающееся жилье.

Сначала они принесли копилки, каждую из которых разбили.

Накопленные с большим трудом сбережения попыталась похитить Баба Яга. Однако участники утренника пристыдили ее, как и Бабушку АУ, которая тоже чинила различные препятствия. В итоге те пообещали, что станут добрее и будут помогать, чем смогут.

Затем Дед Мороз предложил перейти непосредственно к стройке, на что дети отреагировали с энтузиазмом.

Каждый попытался внести свой вклад — дотащить одну из составных частей домика до каркаса, забить гвоздь игрушечным молотком или проверить надежность конструкции.

В завершение стройки всем пришедшим детям были вручены символические «золотые ключики».

Козы, которую планировалось задействовать во время проведения утренника, непосредственно на мероприятии не было. Организаторы объяснили это морозной погодой, которая не позволила доставить животное на праздник.

Вместе с тем дети, изъявившие желание пообщаться с парнокопытным, смогли это сделать чуть позже около домовладения, расположенного в частном секторе неподалеку. По приезду на место выяснилось, что кормить они будут не козу, а козла.

По словам взрослых участников мероприятия, животное, которое ранее было упомянуто в контексте темы дольщиков, стало своего рода символом.

Как отметил один из них, дольщики хотят, чтобы банкротство «Пензастроя» осуществлялось в строгом соответствии с законом с учетом в первую очередь их прав, но этого не происходит по причинам, которые и «козе понятны».