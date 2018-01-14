Василий Трохин вручил Дмитрию Куликову почетную грамоту губернатора Общество

Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, вручил известному журналисту Дмитрию Куликову по случаю его 70-летия почетную грамоту губернатора Ивана Белозерцева.

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Ветеран пензенского телевидения удостоен награды за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие журналистики и освещение социально-экономической и культурной жизни региона.

Вручение почетной грамоты состоялось в теплой неформальной обстановке дома у юбиляра, где собрались друзья и коллеги Дмитрия Куликова. Поздравление от имени руководителя субъекта федерации, которое произнес Василий Трохин, они встретили аплодисментами.

В своем ответном слове журналист, который отдал служению профессии более полувека, поблагодарил за оказанное внимание.

Ранее губернатор Иван Белозерцев лично позвонил Дмитрию Куликову и поздравил его со знаменательной датой.