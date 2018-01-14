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Василий Трохин вручил Дмитрию Куликову почетную грамоту губернатора

18:18 | 14.01.2018 | Общество

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Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, вручил известному журналисту Дмитрию Куликову по случаю его 70-летия почетную грамоту губернатора Ивана Белозерцева.

Василий Трохин вручил Дмитрию Куликову почетную грамоту губернатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ветеран пензенского телевидения удостоен награды за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие журналистики и освещение социально-экономической и культурной жизни региона.

Вручение почетной грамоты состоялось в теплой неформальной обстановке дома у юбиляра, где собрались друзья и коллеги Дмитрия Куликова. Поздравление от имени руководителя субъекта федерации, которое произнес Василий Трохин, они встретили аплодисментами.

В своем ответном слове журналист, который отдал служению профессии более полувека, поблагодарил за оказанное внимание.

Ранее губернатор Иван Белозерцев лично позвонил Дмитрию Куликову и поздравил его со знаменательной датой.
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