Участникам проекта «Глухомань GO» предложат тур в Пензу Общество

Пенза, 15 января 2018. PenzaNews. Участники проекта «Глухомань GO», в рамках которого россиянам предлагаются маршруты выходного дня из Москвы, позволяющие изменить представление о путешествиях по родной стране, посетят Пензу весной 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии напомнили, что автор проекта Анастасия Клепова побывала в городе в прошлом году в рамках фестиваля СМИ «А мы из Пензы», и теперь она прорабатывает детали авторского маршрута, который будет рассчитан на три дня.

«Обязательными элементами туристической программы станут исторический центр города, а также села Радищево, Аблязово и «Тарханы», — отметили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте проекта «Глухомань GO», в настоящее время всем заинтересованным лицам предлагается два тура.

Первый — «Царская дорога» — запланирован на 23 и 24 февраля. Ведется набор группы из 16 человек, которые на личных автомобилях преодолеют 210 км по маршруту «Рублевка — Архангельское — Большие Вяземы — Захарово — Звенигород — Саввино-Сторожевский монастырь — Дюдьково — Москва». Его стоимость составляет 15 тыс. 700 рублей.

Второй тур — «Галич. Терем. Кострома» — состоится с 9 по 11 марта. Предполагается передвижение на автобусе группой из 18 человек, которые посетят Кострому, Галич, Сусанино, Асташово, Чухломской лес, Погорелово и вернутся в исходную точку. Стоимость тура — 24 тыс. 290 рублей.