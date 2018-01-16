В Пензенской области за новой выплатой на первенца пока никто не обратился Общество

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Ни одного заявления на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, которая введена с 2018 года, в Пензенской области по данным на минувший понедельник, 15 января, не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За консультациями по вопросу ее назначения обратились около 50 человек.

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Вместе с тем к приему соответствующих документов в регионе готовы все многофункциональные центры — специалисты прошли обучение, разработаны информационные буклеты для граждан, подготовлены видеоролики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку будут иметь семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.