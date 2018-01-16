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В Пензенской области за новой выплатой на первенца пока никто не обратился

10:00 | 16.01.2018 | Общество

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Ни одного заявления на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, которая введена с 2018 года, в Пензенской области по данным на минувший понедельник, 15 января, не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области за новой выплатой на первенца пока никто не обратился

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За консультациями по вопросу ее назначения обратились около 50 человек.

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Вместе с тем к приему соответствующих документов в регионе готовы все многофункциональные центры — специалисты прошли обучение, разработаны информационные буклеты для граждан, подготовлены видеоролики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», размер новой ежемесячной выплаты семьям при рождении первенца до достижения ребенком возраста 1,5 лет составит в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку будут иметь семьи, в которых после 1 января 2018 года родится первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.
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