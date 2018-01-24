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Жительница Колышлея добилась восстановления на работе после сокращения

11:03 | 24.01.2018 | Общество

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Жительница Колышлея Пензенской области добилась восстановления на работе в банке после сокращения.

Жительница Колышлея добилась восстановления на работе после сокращения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в 2012 году в учреждении было сокращено одно из внутренних подразделений, в котором и работала женщина.

«Она являлась одинокой матерью, воспитывающей несовершеннолетнего ребенка-инвалида, и в силу требований трудового законодательства сокращению не подлежала. В сентябре 2017 года по достижении ее ребенком совершеннолетия она была уволена по сокращению штата», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что при увольнении женщины, 30 лет проработавшей в банке, были допущены нарушения.

«Надлежащий приказ о сокращении работников организации не издавался, должность женщины из штатного расписания не исключалась, ряд имеющихся вакансий не предлагался», — сказала старший помощник прокурора.

Она сообщила, что суд восстановил ее на работе и взыскал зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда, причиненного незаконным увольнением.

«Ответчик обжаловал судебное решение, однако суд апелляционной инстанции счел выводы районного суда правильными и оставил его без изменения», — уточнила Светлана Артамонова.
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